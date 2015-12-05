أهم مباريات اليوم.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين

تقام السبت عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى إضافة للقاء مصيري لمنتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأوليمبياد.

ويقدم لك FilGoal.com في هذا التقرير مواعيد أهم المباريات إضافة للقنوات الناقلة من شبكة BeIN Sports والمعلقين.

أولى المباريات المهمة ستكون في الثالثة إلا ربع عصرا بين ستوك سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستذاع على القناة 2 بصوت رؤوف خليف.

وستنطلق مباراة تورينو وروما - التي سيغيب عنها النجم المصري محمد صلاح للإصابة - في تمام الرابعة عصرا على القناة 2 بصوت محمد بركات.

وسيحل بطل ألمانيا بايرن ميونيخ ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري المحلي في تمام الرابعة والنصف على القناة 5 بصوت نوفل باشي.

وبعد نصف ساعد تبدأ مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري على القناة 3 بصوت حفيظ

دراجي وفي نفس التوقيت تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد على القناة 2

بصوت يوسف سيف ومباراة أرسنال وسندرلاند على القناة 11 بصوت عبد الله الحربي.

ويعلق على مباراة مصر ضد مالي التي تنطلق في السابعة مساء أحمد الطيب على القناة 1 وتنقل القناة 9 مباراة الجزائر ونيجيريا في نفس المجموعة بصوت عبد القادر الشنيوني.

وستبدأ مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام السابعة والنصف على القناة 2 بصوت علي محمد علي وبعدها بساعتين تنطلق قمة الليجا بين فالنسيا وبرشلونة على القناة 3 بصوت فهد العتيبي.

وتختتم مباريات اليوم المثير بمباراة إنتر ميلان وجنوى في الكالتشيو في تمام العاشرة إلى ربع على القناة 4 بصوت سوار الذهب.