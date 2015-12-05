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تقرير - ديبالا يتفوق على تيفيز.. ويبرهن لأليجري ' نضوجه '

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تقرير - ديبالا يتفوق على تيفيز.. ويبرهن لأليجري ' نضوجه ' تقرير - ديبالا يتفوق على تيفيز.. ويبرهن لأليجري ' نضوجه '

قاد المهاجم الأرجنتيني الصغير باولو ديبالا فريقه يوفنتوس إلى فوز جديد في الدوري الإيطالي على لاتسيو بهدفين نظيفين صنع الأول وسجل الثاني بطريقة أكثر من رائعة وبمهارة خاصة سواء في الإستلام أو التسديد من الشاب الأرجنتيني الذي يقضي شهوره الأولى مع السيدة العجوز.

ورفع ديبالا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف في الدوري كهداف أول ليوفنتوس في البطولة كما رفع رصيده من الأهداف التي صنعها إلى 4 أهداف وذلك في 14 مباراة شارك فيها مع يوفنتوس.

وبذلك يكون الخلف ديبالا قد عادل نفس أرقام السلف كارليتوس تيفيز والذي حقق نفس الأرقام 7 أهداف في أول 15 جولة له مع البيانكونيري.

ولكن ديبالا الشاب الصغير تفوق عليه بلعبه لعدد دقائق أقل حيث لعب ديبالا 945 دقيقة بينما كان تيفيز قد شارك في 1135 دقيقة بنهاية الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

إضافة إلى ذلك فتيفيز كان قد صنع 3 أهداف فقط عند تلك البداية له في الموسم ولكن ديبالا تفوق بصناعته لأربعة أهداف لزملائه.

كما أصبح ديبالا مساهما سواء بالتسجيل أو الصناعة في 11 هدف لليوفي هذا الموسم وهو نصف عدد أهداف البيانكونيري الـ22 في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

والسبب في قلة عدد دقائق لعب ديبالا كانت بسبب المدرب ماسيميليانو أليجري الذي قرر في بداية الموسم التعامل مع صاحب الـ22 عاما بشكل خاص نظرا "لعدم نضجه" الكافي طبقا لتصريحات المدرب.

تلك الطريقة الخاصة في التعامل حرمت يوفنتوس من ديبالا في بضع مباريات في بداية الموسم من الساحر الأرجنتيني الجديد والذي تعامل مع طريقة مدربه بكل إحترافية وقرر إظهار مدى نضجه وقدرته على حمل لواء النجومية في السيدة العجوز منذ البداية.

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