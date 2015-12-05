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السيسى فى أثينا الثلاثاء المقبل للقاء رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان

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السيسى فى أثينا الثلاثاء المقبل للقاء رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان السيسى فى أثينا الثلاثاء المقبل للقاء رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيارة مهمة إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء المقبل.

وتعقد خلال الزيارة، قمة مصرية يونانية قبرصية، بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان أليكس يستسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس أستاسياديس.

وتأتى الزيارة فى إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدول الثلاث، ضمن آلية التعاون الثلاثى، واستكمالاً لقمة قبرص واجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل "القمة الثلاثية"، يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان، ثم مع رئيس قبرص.

كما يعقد على هامش الزيارة لقاءات لجذب الاستثمارات إلى ، وتعزيز التعاون مع الدولتين، كما سيلتقى برجال أعمال ورؤساء شركات يونانيين راغبين فى الاستثمار بمصر.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية مجمل القضايا الإقليمية وقضية قبرص وطرق مواجهة الإرهاب والتطورات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات محددة مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.

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مصر 365

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