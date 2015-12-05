6 يناير.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الماريوت"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لجلسة 6 يناير، للنطق بالحكم.

وعقب سماع شهود النفى طالب شعبان سعيد دفاع المتهم ببراءة موكلة، وقدم 4 حوافظ مستندات الأولى بها صورة من عقد إيجار سيارة المتهم لقناة الجزيرة، والثانية بها صورة من رخصة سيارة المتهم.

ودفع سعيد ببطلان تحريات الأمن الوطنى كونها تحريات مكتبية، وأضاف أن التحريات مجهلة، وأضاف بأن الأوراق تخلو من أى دليل يدين المتهم، وانتفاء صلة المتهم بأحراز الدعوى، وعدم وجود أحراز بالدعوى تخص المتهم الماثل أمام المحكمة.

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كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.