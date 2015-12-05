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مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص وتصدع 3 منازل فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

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مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص وتصدع 3 منازل فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص وتصدع 3 منازل فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية
لقى طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرين، وتصدع 3 منازل، عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل أحد المنازل فى قرية بهناى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المنازل بدائرة المركز.

على الفور، تم الانتقال إلى مكان الانفجار، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار مكون من 4 طوابق، وأسفر عنه مصرع (محمد. ج ) 18 عاما طالب، وذلك متأثرا بإصابته وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة، كما تسبب الإنفجار فى تصدع 3 منازل، وتهدم أسوار شرفة، وتصدعات بحوائط المنازل بقرية بهناي التابعة لدائرة المركز.

بسؤال أحد المصابين، قال أن الانفجار وقع أثناء تغيير أسطوانة بوتاجاز، واشتعال نيران بجوار المنزل ما أدى إلى انفجار الأسطوانة، تم نقل المصابين والمتوفى الى مستشفى الباجور العام ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


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