قائد الجيش الليبى يكلف العميد عبدالسلام الحاسى آمرا لغرفة عمليات الجيش

كلف القائد العام للجيش الليبى، الفريق أول خليفة حفتر، العميد عبدالسلام الحاسى آمرا لغرفة عمليات الجيش الليبى، خلفا للعقيد على الثمن الذى استشهد خلال الاشتباكات بمدينة بنغازى الأسبوع الماضى .

والعميد عبدالسلام الحاسى هو آمر مجموعة عمليات عمر المختار بالجبل الأخضر، وكان معاونا لرئيس أركان الجيش الليبى خلال ثورة 17 فبراير ورشح من قبل المبعوث الأممى السابق برناردينو ليون لشغل منصب وزير الدفاع فى مقترح حكومة الوفاق لكنه رفض.

يذكر أن آمر غرفة عمليات الجيش الليبى السابق العقيد على الثمن قتل صباح الأربعاء الماضى إثر انفجار لغم أرضى بموقع كان تحت سيطرة تنظيم داعش، بمحور البمبمة بسيدى فرج الذى سيطر عليه الجيش.