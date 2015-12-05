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محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون 2016 هو عام القراءة في الإمارات

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محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون 2016 هو عام القراءة في الإمارات محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون 2016 هو عام القراءة في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي " رعاه الله " أنه و بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله " ،  سيكون 2016 هو عام القراءة في دولة الإمارات، ولن ترقى أمة أو شعب بغير القراءة .

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " العلماء والباحثين والمبتكرين الذي سيقودون مستقبلنا لن ينزلوا من السماء .. بل لا بد من صناعتهم على أسس من حب القراءة وشغف المعرفة والفضول " .

وأضاف : " وجهنا بإعداد إطار وطني شامل لإحداث تغيير سلوكي في مجتمعناوتخريج جيل قارىءمطلع وترسيخ الامارات عاصمة للمحتوى والمعرفة " .

واعتبر سموه أن لدينا أزمة قراءة في عالمنا العربي، وتشكيل مسار تنمية قائم على المعرفة يتطلب الدفع بأجيالنا نحو القراءة والاطلاع ، مؤكدا على أن الطالب الذي يقرأ خير من الذي لا يقرأ .. وكذلك الموظف والمهندس والطبيب .. والمجتمع القارىء هو مجتمع متحضر متطور منفتح ومواكب للعالم من حوله .

وشدد على أن  هدفنا أن تكون الامارات منارة للعلم والمعرفة كما كانت الأندلس وغرناطة وبغداد وغيرها من الحواضر مصادرا للتنوير والمعرفة ومراكزا للحضارة .
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