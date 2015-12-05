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صحيفة لبنانية: هولاند ركز فى اتصاله بفرنجية على فصل لبنان عن أزمة سوريا

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صحيفة لبنانية: هولاند ركز فى اتصاله بفرنجية على فصل لبنان عن أزمة سوريا صحيفة لبنانية: هولاند ركز فى اتصاله بفرنجية على فصل لبنان عن أزمة سوريا
ذكرت صحيفة (السفير) اللبنانية أن الموقف من الأزمة السورية كان فى صلب "الاتصال الرمزى الودى" الذى أجراه الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند أمس برئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح للرئاسة اللبنانية على مدى 15 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أسئلة هولاند تمحورت حول مدى قدرة زعيم المردة على فصل لبنان عن الأزمة السورية.

ووفقا لهذه المصادر ما سمعه هولاند من فرنجية، كان الأخير قد أفصح عنه أمام جهات محلية، وخارجية حول طبيعة علاقته بسوريا، والسعودية، فقد أبدى الرجل استعداده للانفتاح، واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع ، وكل بلد عربى شقيق.

وقالت المصادر إن احتمال إقدام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تبنى خيار ترشيح ميشال عون رئاسياً قد يكون بمثابة الطلقة فى الرأس لأنه يدرك أن أى خيار غير فرنجية " ليس مقبولاً دولياً أوإقليمياً ولن يتوافر له النصاب القانونى فى مجلس النواب لا الآن ولا بعد ست سنوات".

من جانبها، ذكرت صحيفة (النهار) اللبنانية أن لديها معلومات تحدثت عن عودة وشيكة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريرى إلى بيروت رجحتها مصادر هذه المعلومات بين الثلاثاء، والأربعاء من الأسبوع المقبل بحيث سيكون ذلك بمثابة دلالة قوية على اعتزامه إدارة مسألة ترشيح فرنجية من بيروت، وإجراء الاتصالات، واللقاءات السياسية مع كل الفرقاء من بيروت.

ورجحت المصادر نفسها أن يعلن ترشيح فرنجية رسميا بين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأفادت المعلومات ذاتها أن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند دعا النائب فرنجية فى اتصاله به أمس إلى إعطاء موضوع قانون الانتخابات الأهمية اللازمة ضمن التسوية التى يجرى العمل على بلورتها بين الفرقاء السياسيين.

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مصر 365

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