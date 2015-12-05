أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون ٢٠١٦ هو عام القراءة في الإمارات

Google+ Print
محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون ٢٠١٦ هو عام القراءة في الإمارات محمد بن راشد: بتوجيهات رئيس الدولة سيكون ٢٠١٦ هو عام القراءة في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي " رعاه الله " أنه و بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله " ،  سيكون ٢٠١٦ هو عام القراءة في دولة الإمارات، ولن ترقى أمة أو شعب بغير القراءة .

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " العلماء والباحثين والمبتكرين الذي سيقودون مستقبلنا لن ينزلوا من السماء .. بل لا بد من صناعتهم على أسس من حب القراءة وشغف المعرفة والفضول " .

وأضاف : " وجهنا بإعداد إطار وطني شامل لإحداث تغيير سلوكي في مجتمعناوتخريج جيل قارىءمطلع وترسيخ الامارات عاصمة للمحتوى والمعرفة " .

واعتبر سموه أن لدينا أزمة قراءة في عالمنا العربي، وتشكيل مسار تنمية قائم على المعرفة يتطلب الدفع بأجيالنا نحو القراءة والاطلاع ، مؤكدا على أن الطالب الذي يقرأ خير من الذي لا يقرأ .. وكذلك الموظف والمهندس والطبيب .. والمجتمع القارىء هو مجتمع متحضر متطور منفتح ومواكب للعالم من حوله .

وشدد على أن  هدفنا أن تكون الامارات منارة للعلم والمعرفة كما كانت الأندلس وغرناطة وبغداد وغيرها من الحواضر مصادرا للتنوير والمعرفة ومراكزا للحضارة .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية