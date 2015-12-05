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الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة النساء بالسكر بمقدار الربع

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الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة النساء بالسكر بمقدار الربع الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة النساء بالسكر بمقدار الربع
أظهرت دراسة كندية حديثة أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة المرأة بمرض السكر بمقدار الربع.

كما وجدت الدراسة أن فوائد الرضاعة الطبيعية تمتد حتى خفض فرص إصابة الطفل بالسكر أيضا فى مرحلة البلوغ بمقدار الخمس.

ويعتقد القائمون على الدراسة من جامعة مانيتوبا أن الرضاعة الطبيعية تستهلك الزائدة والسكر الموجود فى جسم الأم، مما يساعد على حمايتها من مرض السكر، كما أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيا تقل بشكل كبير فرص إصابتهم بالسمنة التى ترتبط بصورة قوية بهذا المرض.

وحلل الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سجلات 334 ألفا و553 طفلا ولدوا على مدار 24 عاما فى مقاطعة مانيتوبا، وبحثوا ما إذا كانوا قد حصلوا على رضاعة طبيعية من عدمه وما إذا كان هؤلاء الأطفال أو أمهاتهم قد أصيبوا بالسكر فى مرحلة لاحقة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتى حرصن على الرضاعة الطبيعية قلت لديهن فرص الإصابة بالسكر بنسبة 23% خلال الـ24 عاما التالية، بينما قلت نسبة إصابة أطفالهن بالمرض 18% مقارنة بالأطفال الذين كانوا يرضعون صناعيا.

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مصر 365

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