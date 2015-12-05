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لأول مرة منذ ثلاث سنوات..وزير سورى يصل القاهرة

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لأول مرة منذ ثلاث سنوات..وزير سورى يصل القاهرة لأول مرة منذ ثلاث سنوات..وزير سورى يصل القاهرة
وصل الى القاهرة اليوم السبت المهندس محمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية العمرانية قادما من لبنان فى زيارة لمصر تستغرق عدة ايام فى اول زيارة لمسئول سورى كبير منذ سحب السفير المصرى من دمشق وتعليق عضوية سورية بالجامعة العربية .

صرحت مصادر مطلعة ان الوزير السورى سيشارك خلال زيارته لمصر والتى تعد الاولى منذ اكثر من ثلاث سنوات فى بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب والتى يتم خلالها بحث مختلف قضايا الهندسة فى المنطقة العربية.

وتوقعت مصادر أن يلتقى الوزير السورى خلال الزيارة مع عدد من المسئولين والشخصيات المصرية والعربية .

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مصر 365