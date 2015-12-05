لأول مرة منذ ثلاث سنوات..وزير سورى يصل القاهرة

وصل الى القاهرة اليوم السبت المهندس محمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية العمرانية قادما من لبنان فى زيارة لمصر تستغرق عدة ايام فى اول زيارة لمسئول سورى كبير منذ سحب السفير المصرى من دمشق وتعليق عضوية سورية بالجامعة العربية .إعلان - Ads إعلان - Ads
صرحت مصادر مطلعة ان الوزير السورى سيشارك خلال زيارته لمصر والتى تعد الاولى منذ اكثر من ثلاث سنوات فى بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب والتى يتم خلالها بحث مختلف قضايا الهندسة فى المنطقة العربية.
وتوقعت مصادر أن يلتقى الوزير السورى خلال الزيارة مع عدد من المسئولين والشخصيات المصرية والعربية .