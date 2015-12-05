السيد البدوى يتهم "المصريين الأحرار ومستقبل وطن" بشراء 15 نائبا من حزبه

فجر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن حزبى المصريين الأحرار ومستقبل وطن اشتروا 15 نائبا من حزبه، مضيفا أن حزب الوفد واجه صعوبات فى المرحلة الثانية لا يمكن أن توصف بالمنافسة السياسية.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزبنا لديه 23 نائبا نجحوا فى المرحلة الأولى، وتم شراؤهم من أحزاب أخرى ومازالت عضويتهم موجودة داخل الوفد.

وقال البدوى إن 8 مرشحين مستقلين فى المرحلة الأولى نجحوا على مبادئ الوفد، وتم شراؤهم بالتحديد من قبل حزب المصريين الأحرار، كما اشترى حزب مستقبل وطن 7 نواب، مؤكدا أن جميع استماراتهم موجودة وسنعلن ذلك فى مؤتمر صحفى.

وأوضح البدوى أنه سيتم ضم المستقلين على مبادئ الوفد، وأن عدد نواب الوفد سيتجاوز العدد الذى حصل عليه مستقبل وطن، مشيرا إلى إجراء الحزب اتصالا مع الأعضاء الناجحين والتى تتواجد استمارات عضوية لهم داخل الحزب وهم أعضاء قدامى داخل الوفد".

وأكد البدوى أن هناك أخطاء فى 3 أسماء لم تعتد بهم اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن هناك قضايا لضمهم لأنه تم إعلانهم عن طريق الخطأ كمستقلين ولم ترد أسماؤهم فى الإعلان الرسمى، وصححنا الخطأ بإنذار على يد محضر للجنة العليا للانتخابات والتى لم تستلمه وهناك دعاوى فى القضاء الإدارى لضمهم لهيئة الحزب".