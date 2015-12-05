أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيد البدوى يتهم "المصريين الأحرار ومستقبل وطن" بشراء 15 نائبا من حزبه

Google+ Print
السيد البدوى يتهم "المصريين الأحرار ومستقبل وطن" بشراء 15 نائبا من حزبه السيد البدوى يتهم "المصريين الأحرار ومستقبل وطن" بشراء 15 نائبا من حزبه
فجر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن حزبى المصريين الأحرار ومستقبل وطن اشتروا 15 نائبا من حزبه، مضيفا أن حزب الوفد واجه صعوبات فى المرحلة الثانية لا يمكن أن توصف بالمنافسة السياسية.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزبنا لديه 23 نائبا نجحوا فى المرحلة الأولى، وتم شراؤهم من أحزاب أخرى ومازالت عضويتهم موجودة داخل الوفد.

وقال البدوى إن 8 مرشحين مستقلين فى المرحلة الأولى نجحوا على مبادئ الوفد، وتم شراؤهم بالتحديد من قبل حزب المصريين الأحرار، كما اشترى حزب مستقبل وطن 7 نواب، مؤكدا أن جميع استماراتهم موجودة وسنعلن ذلك فى مؤتمر صحفى.

وأوضح البدوى أنه سيتم ضم المستقلين على مبادئ الوفد، وأن عدد نواب الوفد سيتجاوز العدد الذى حصل عليه مستقبل وطن، مشيرا إلى إجراء الحزب اتصالا مع الأعضاء الناجحين والتى تتواجد استمارات عضوية لهم داخل الحزب وهم أعضاء قدامى داخل الوفد".

وأكد البدوى أن هناك أخطاء فى 3 أسماء لم تعتد بهم اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن هناك قضايا لضمهم لأنه تم إعلانهم عن طريق الخطأ كمستقلين ولم ترد أسماؤهم فى الإعلان الرسمى، وصححنا الخطأ بإنذار على يد محضر للجنة العليا للانتخابات والتى لم تستلمه وهناك دعاوى فى القضاء الإدارى لضمهم لهيئة الحزب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365