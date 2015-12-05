شاهد عيان يتعرف على "حماصة" والمجنون" المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم مواجهة المتهمين المضبوطين، المشتبه فى تورطهم بحادث الهجوم بالمولوتوف على ملهى الصياد الليلى بالعجوزة صباح أمس، بأحد شهود العيان العاملين بالملهى، والذى تصادف وجوده بالخارج أثناء وقوع الحادث، حيث تعرف الشاهد عليهما، وأكد أنهما وراء ارتكاب الواقعة والقاء المولوتوف على الملهى

واعترف المتهمان "محمد.ع.ذ" وشهرته "المجنون" 19 سنة ميكانيكى و"محمد.ع.م" وشهرته "حماصه 18 سنة طالب بما نسب اليهما، وذكرا أنهما قررا ارتكاب الواقعة لمنع البودى جارد الخاص بالملهى دخولهما لقضاء السهرة، مما دفعهما لاتخاذ قرار بالانتقال وإشعال النار بالمحل.

واضاف المتهمان، أنهما ارتكبا الجريمة بالاشتراك مع اثنين من أصدقائهما هاربان، وأنهما فرا إلى محافظة السويس عقب ارتكاب الواقعة وعلمهما بسقوط عدد كبير من القتلى، نتيجة الحادث.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بملهى ليلى بشارع النيل بالعجوزة،

>مما أسفر عن وفاة 16 شخص بينهم عدد من الفتيات.

بإجراء التحريات تبين للواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين بارتكاب الواقعة 4 اشخاص حاولوا الدخول للملهى، إلا أن مسئولى الأمن منعوهم، مما دفعهم للانصراف والعودة بعد مرور عدة ساعات، وإلقاء عبوات المولوتوف على مدخل الملهى، وإطلاق عيار نارى لمنع المواطنين من مطاردتهم، وفروا هاربين.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين مقيمين بمنطقة إمبابة، وأن اثنين منهما فرا هاربين إلى محافظة السويس.

بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وقطاع مصلحة الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزه والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين هاربين.

وضبط المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم العجوزة، الدراجة البخارية التى استخدمها المتهمين فى الهرب، وجارى تكثيف التحريات للقبض على الهاربين وأخطرت النيابة للتحقيق.

المتهمان بحرق الملهى الليلى: أشعلنا فيه النيران بسبب منعنا من الدخول

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