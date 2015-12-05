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ارتفاع ضحايا حادث "عرس أسيوط" لـ 3 وفيات و13 مصابا

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ارتفاع ضحايا حادث "عرس أسيوط" لـ 3 وفيات و13 مصابا ارتفاع ضحايا حادث "عرس أسيوط" لـ 3 وفيات و13 مصابا
ارتفعت أعداد ضحايا حادث عرس أسيوط، إلى 3 وفيات و13 مصابا فى حادث التصادم الذى وقع أمس الجمعة، على الطريق أثناء زفاف العروس، على طريق "أسيوط- سوهاج" الزراعى عند منطقة الشيخ محمد.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى، ووقوع وفيات ومصابين بطريق "أسيوط- سوهاج" الزراعى أمام منطقة الشيخ محمد دائرة المركز.

بانتقال الإسعاف والدفاع المدنى، وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكى تستقلها عروس أثناء زفافها، وسيارة أخرى ميكروباص، وأشارت التحريات والمعاينة الأولية، لأنه حال سير السيارة الملاكى فى طريقها قادمة من أسيوط فى طريقها لمركز صدفا، بسبب السرعة الزائدة فوجئت بالسيارة الميكروباص فى الاتجاه المقابل ووقع الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع العروس "ن.م.ك" واثنين آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة، كما أصيب 13 آخرين بينهم العريس، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى بينهم حالات خطيرة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


>مصرع "عروسة" بليلة زفافها وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط
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