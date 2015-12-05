مستشار أسبانى بمنظمة السياحة العالمية: هناك جدية فى تأمين السياح بمصر

استقبل اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، خيرمان بوراس- المستشار الأسبانى بمنظمة السياحة العالمية، فى إطار التعاون فى مجالات "تعزيز الأمن السياحى، تقييم المخاطر، التأهب لحالات الطوارئ، إدارة الأزمة" .

وأشاد المستشار الأسبانى بجدية الإجراءات والخطط التأمينية التى تم عرضها عليه منذ وصول السائح للبلاد، وخلال الرحلات السياحية وحتى مغادرته.

وفى نهاية اللقاء أعرب عن سعادته البالغة لتلك الزيارة، وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة لتأمين النشاط السياحى بالبلاد، ويقظة رجال الأمن خلال زيارته لبعض المواقع السياحية والأثرية المختلفة بالبلاد.