أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار أسبانى بمنظمة السياحة العالمية: هناك جدية فى تأمين السياح بمصر

Google+ Print
مستشار أسبانى بمنظمة السياحة العالمية: هناك جدية فى تأمين السياح بمصر مستشار أسبانى بمنظمة السياحة العالمية: هناك جدية فى تأمين السياح بمصر
استقبل اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، خيرمان بوراس- المستشار الأسبانى بمنظمة السياحة العالمية، فى إطار التعاون فى مجالات "تعزيز الأمن السياحى، تقييم المخاطر، التأهب لحالات الطوارئ، إدارة الأزمة" .

وأشاد المستشار الأسبانى بجدية الإجراءات والخطط التأمينية التى تم عرضها عليه منذ وصول السائح للبلاد، وخلال الرحلات السياحية وحتى مغادرته.

وفى نهاية اللقاء أعرب عن سعادته البالغة لتلك الزيارة، وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة لتأمين النشاط السياحى بالبلاد، ويقظة رجال الأمن خلال زيارته لبعض المواقع السياحية والأثرية المختلفة بالبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365