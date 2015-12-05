خبر في الجول – بيسيرو يراقب ظهير الصفاقسي في مباراة الأهلي

يراقب جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي الظهير الأيسر للصفاقسي علي معلول خلال المباراة الودية التي سوف تجمع بين الفريقين حسبما علم FilGoal.com.

ويواجه الأهلي منافسه الصفاقسي على ملعب نادي الوصل الإماراتي في ثاني الوديات التي يخوضها الفريق الأحمر في معسكره الخارجي بدبي يوم الأحد (تعرف على موعد اللقاء).

وكانت بعثة الصفاقسي قد وصلت إلى دبي مساء يوم السبت بالقوة الضاربة من أجل ملاقاة الأهلي (طالع التفاصيل).

وكان الأهلي قد واجه فريق دبي في المباراة الودية الأولى وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكما علمFilGoal.com فإن بيسيرو سيقوم بمراقبة أداء اللاعب خلال المباراة في ظل إعجاب الأهلي به ورغبته في التعاقد معه.

إلا أن أي قرار في الدخول في مفاوضات مع الصفاقسي من أجل بحث إمكانية ضم علي معلول ستكون بناء على القرار الذي سوف يتخذه بيسيرو بعد مراقبة اللاعب في المباراة.