النيابة تباشر التحقيق مع حماصة والمجنون المتورطين بحريق ملهى ليلى بالعجوزة

تباشر نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، التحقيق مع محمد عماد محمد على وشهرته "حماصة" 18 سنة طالب، ومحمد عبدالرحمن زكى عبدالرحمن وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى، لاتهامهما فى إضرام النيران بملهى الصياد بالعجوزة الذى أسفر عن مصرع 16 عاملا، بعدما ألقيت عليهم زجاجات المولوتوف.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مرتكبى واقعة إشعال النيران بأحد المحال بالجيزة دائرة قسم شرطة العجوزة، والتى نتج عنها وفاة 16 مواطنًا، بالتنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والسويس، وهما محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب ومقيم شارع السوق بدائرة قسم شرطة إمبابة، ومحمد عبدالرحمن زكى عبدالرحمن وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى، ومقيم المنيرة الغربية بدائرة قسم شرطة إمبابة، كما تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة.

واعترف المتهمان بما أسفرت عنه التحريات بارتكاب الواقعة بإلقاء زجاجتى مولوتوف على الملهى الليلى، وإطلاق عيار نارى صوبه بالاشتراك مع آخرين هاربين بدافع الانتقام لسابقة منعهما من دخول المحل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف جهود البحث لضبط الهاربين.

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