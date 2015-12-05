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غادة عبد الرازق تفاجئ لجنة تحكيم «Arab Casting»

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غادة عبد الرازق تفاجئ لجنة تحكيم «Arab Casting» غادة عبد الرازق تفاجئ لجنة تحكيم «Arab Casting»

لجنة تحكيم «Arab Casting»

فاجئت الفنانة غادة عبد الرازق لجنة تحكيم برنامج “Arab Casting” الذى يعرض على قناه “النهار” كل جمعة ، بتوزيع هدية لكل فنان منهم، حيث بدأت الحلقة مطالبة أعضاء اللجنة بأن يغمضوا أعينهم حتى تخرج لهم الهدايا بمناسبة اقتراب العام الجديد.

فيما أبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بالهدايا وقدموا الشكر لها، وقال لها قصي خولي: “بالنسبالي أياً ما كانت الهدية فهي هدية جميلة”.

يُذكر أن لجنة تحكيم برنامج “Arab Casting” تتكون من الفنانة غادة عبد الرازق والفنان قصي خولي والفنانة كارمن لبس والفنان باسل خياط، ويقدم العروض المباشرة الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

 

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