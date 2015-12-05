فيديو| إعلان مؤثر للميلاد يحصد 30 مليون مشاهدة حول العالم

نجح إعلان لمتجر ألماني بحصد أكثر من 30 مليون مشاهدة وجذب انتباه كل من شاهده حول العالم، بعد 6 أيام فقط على نشره ضمن حملة ترويجية استعداداً لقدوم لاحتفالات عيد الميلاد.

وقامت السوبرماركت الألمانيّة “Edeka” بهذا الإعلان الذي يتحدّث عن رجلٍ مسنّ يقضي أعياد الميلاد وحيداً لأنّ أولاده يختلقون سنوياً الأعذار للتغيّب عن مشاركته هذه الليلة، بحسب موقع «24» الإماراتي.

ومع مرور الوقت، يتلقى الأولاد الخبر الحزين عن وفاة والدهم، فقرروا العودة إلى المنزل لحضور جنازته لكن المفاجأة كانت بدخولهم إلى المنزل ورؤية الوالد يخرج من المطبح حاملاً الطعام بيديه قائلاً لهم “إنّها الطريقة الوحيدة كي أجتمع بكم جميعاً”.