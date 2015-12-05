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مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى العاصمة صنعاء

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مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى العاصمة صنعاء مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى العاصمة صنعاء
واصلت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولي، ومنطقة ضلاع همدان شمال العاصمة، إلى جانب تبة الأزرقين غرب صنعاء.

وهز دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفتها الغارات.

وحتى اللحظة، ما زالت مقاتلات التحالف تحلق فى أجواء العاصمة بشكل كثيف، وسط إطلاق المضادات الأرضية من مواقع متفرقة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى اليمن منذ نحو تسعة أشهر لاستعادة الشرعية وتحريرها من قبضة الحوثيين وقوات صالح، وعلى الرغم من ذلك ما يزال الحوثيون وقوات صالح يسيطرون على محافظات عدة شمال اليمن وأجزاء من الجنوب.

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