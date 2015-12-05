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لليوم الـ21.. استمرار إضراب مدير مدرسة ببورسعيد عن الطعام اعتراضا على النقل

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لليوم الـ21.. استمرار إضراب مدير مدرسة ببورسعيد عن الطعام اعتراضا على النقل لليوم الـ21.. استمرار إضراب مدير مدرسة ببورسعيد عن الطعام اعتراضا على النقل
تواصل هدى صالح حامد محمد، مدير إدارة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، إضرابها عن الطعام، لليوم الحادى والعشرين داخل مستشفى المبرة التابع لهئية التأمين الصحى لنقلها نقلا تعسفيا دون وجه حق وإخلائها بالإكراه، بحجة أنها لم تتقدم للمسابقة المعلن عنها من قبل المديرية.

وأكدت تقرير طبى تدهور حالتها الصحية نتيجة اضطراب بوظائف الكلى وارتفاع نسبة الإسيتون فى البول ووجود تشقق باللسان والحلق ووهن شديد واضطراب بالحالة النفسية، وتم إخطار الجهات المعنية.

من جانبه أكد سمير عبد الوهاب، نقيب المعلمين ببورسعيد، أن هناك تعنتا من قبل مديرة مديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أن مديرة إدارة مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات المضربة عن الطعام تشغل وظيفتها بموجب قرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد السابق رقم 561 لسنة 2014.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هناك تجاوزت لتعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الكتاب الدورى رقم 29 بتاريخ 17 /10 / 2015 الذى يقضى بإيقاف كافة تحويلات الطلاب والمعلمين بين المدارس والإدارات التعليمية بعضها البعض، حفاظا على استقرار العملية التعليمية وانتظامها بالمدارس.

وناشدت النقابة وزير التعليم التدخل لتصحيح الأوضاع المتردية داخل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وإعادة الحقوق إلى نصابها.

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مصر 365