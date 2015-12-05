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من شيوخك اكتسبنا مجدنا (6)– الوحش.. من أشبال مختار لكرسي الرئاسة

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من شيوخك اكتسبنا مجدنا (6)– الوحش.. من أشبال مختار لكرسي الرئاسة من شيوخك اكتسبنا مجدنا (6)– الوحش.. من أشبال مختار لكرسي الرئاسة

"قوم يا أهلي، شوف ولادك والجنود. شوف كتايبك، شوف جدودك والحشود. شوف أيات النصر في كل العهود.. شوف وسجل بيها أمجاد الخلود.. انت دايما، أنت دايما في الأمام"..

"من شيوخك اكتسبنا مجدنا.. وبشبابك احتفظنا باسمنا، انت دايما، انت دايما دايما للأمام"..

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تلك الكلمات من نشيد الأهلي..

من هؤلاء اكتسب الأهلي كل شيء، ولأجل ذلك يسلط FilGoal.com الضوء على تلك الرموز الساطعة في سماء القلعة الحمراء الذين تألقوا ودافعوا عن القميص الأحمر في الماضي..

ويستعرض FilGoal.com تلك السلسلة التي تم يقدمها موقع الأهلي.دوت كوم، والحلقة الأولى مع الأسطورة، عبده صالح الوحش.

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الإسم: محمد عبده صالح الوحش

تاريخ الميلاد: 9 مايو 1929

ولد محمد عبده صالح الوحش في مايو 1929 بحي السيدة زينب بالقاهرة.. بدأ مشواره مع الكرة في مدرسة أمير الصعيد الابتدائية قبل أن ينضم لناشئي النادي الأهلي عام 1943.. وكان عضواً بفريق "أشبال مختار" الذي شكله الأسطورة محمود مختار التتش كأول فريق للناشئين بالنادي وحقق أول لقب لمسابقة ناشئين في عام 1946..

كان نجما الفريق في هذا الوقت عبد صالح الوحش وصالح سليم.

تألق عبده صالح الوحش في مركز قلب الدفاع، ولعب للفريق الأول بين عامي 1950 و1956 قبل أن يقرر الاعتزال في سن مبكرة نسبياً ويتجه لمجال التدريب، حيث حصل على درجة الماجستير من أكاديمية لايبزج الألمانية في علوم التدريب..

بدأ الوحش مسيرته التدريبية مع ناشئي الأهلي قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول عام 1959، مشكلاً ثنائياً تاريخياً مع مدير الكرة الكابتن علي زيوار.

وحقق هذا الجهاز عدداً من الألقاب مع الأهلي أبرزها الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الوحدة بين مصر وسوريا..

كما قاد الوحش الأهلي للفوز على بنفيكا بطل أوروبا 3-2 عام 1963.. وكان مدرباً للأهلي في الفوز التاريخي على الزمالك بثلاثية نظيفة بالناشئين في مباراة عرفت بمباراة "السايس وريعو وعلوي مطر"..

كما درب الكابتن الوحش منتخب مصر عام 1982 وقاده للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 1984 وبلوغ دور الثمانية بالبطولة.. وعمل محاضراً بالاتحادين الإفريقي والدولي.. وتوج مشواره بتولي منصب رئيس النادي الأهلي في الفترة من 1988 إلى 1992..

توفي الكابتن عبده صالح الوحش في مايو 2008 بعد أن خدم النادي الأهلي في كل المناصب لاعباً ومدرباً وإدارياً ورئيساً للنادي..

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