زوج يعلق زوجته 20 شهرا ويصفها بـ"النحس" بسبب وفاة والده بعد عقد قرانهما

أقامت "سوسن.س" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "بكرى.ف" أمام محكمة الأسرة بالجيزة لانفصاله عنها وتركها كالمعلقة سنة و8 شهور، بعد عقد قرانهما بسبب وفاة والده ورفض تطليقها أو إتمام الزواج.

وقالت "سوسن" فى دعواها، التى حملت رقم 2987 لسنة 2015، إنها وقعت مع زوج لا يعرف الله، مضيفة أنه تركها بسبب وفاة والده بدون ذنب، واتهمها بأنها "نحس وجلبت الفقر للبيت"، ولن يتزوجها خوفا على نفسه من الموت .

>وتابعت الزوجة أنها أرسلت له الكثير من الوسطاء حتى يتم الانفصال بالمعروف ولكنه رفض، مشيرة إلى أنها طالبته بإتمام الزواج والتراجع عن تصرفاته غير المسئولة، إلا أنه أخبرها بأنه سيتركها حتى تموت دون زواج .

وطالبت سوسن فى دعواها بالحصول على حقها، قائلة: "أنا لم أفعل له شىء وكنت أحبه ولكنه أفسد كل شىء بسبب متعقداته ومعتقدات أهله الغربية واتهاماتهم الباطلة لى متناسيين أن الموت والحياة بيد الله".