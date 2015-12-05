ماليزيا تعتقل 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم بـ«داعش» و«القاعدة»

قالت الشرطة الماليزية، اليوم السبت، إنها “اعتقلت خمسة أشخاص، من بينهم أوروبي، يعمل مدرساً للاشتباه بصلتهم بجماعات إرهابية، مثل تنظيم داعش والقاعدة”.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى بعد أنباء أمس الجمعة قالت إن “عشرة سوريين مرتبطين بتنظيم داعش دخلوا تايلاند المجاورة في أكتوبر (تشرين الأول) لمهاجمة المصالح الروسية”، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر في بيان إن “أربعة من المعتقلين أجانب وواحداً من ماليزيا. وجرت الاعتقالات فيما بين 17 نوفمبر (تشرين الأول) وأول ديسمبر (كانون الأول)”.

وقالت الشرطة إن “من بينهم أوروبياً عمره 44 عاماً يعمل مدرساً مؤقتاً في ولاية بينانج وله صلات بالقاعدة، ويُزعم اشتراكه في أنشطة مسلحة في ِأفغانستان والبوسنة”.

والثلاثة الآخرون المشتبه بهم، وهم أندونيسي عمره 31 عاماً، وماليزياً وبنغلادشي، جزء من خلية مرتبطة بتنظيم داعش، وتم تكليفهم بتجنيد متطوعين للمشاركة في أنشطة مسلحة في الخارج.

وبحسب ”رويترز”، فإن زعيم هذه الخلية هو الأندونيسي الذي يقال إنه “بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش عبر فيس بوك في 2014″.

وقال خالد: “يشتبه بأنه هو والماليزي يعملان كمسهلان لتجنيد أفراد من ماليزيا وبعض دول جنوب شرق آسيا للإنضمام إلى داعش في سوريا”.

وقال وزير ماليزي الشهر الماضي إن “منطقة جنوب شرق آسيا تواجه خطر وقوع هجمات مستوحاة من أسلوب تنظيم داعش “لتعظيم (شأن) الإرهاب” معبراً عن مخاوفه من عودة المقاتلين الذين تمرسوا في المعارك في سوريا، لشن هجمات شبيهة بالتي حدثت في العاصمة الفرنسية باريس”.

وفي سبتمبر (أيلول) أحبطت الشرطة الماليزية مخططاً لتفجير عبوات ناسفة في منطقة بوكيت السياحية.