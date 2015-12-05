أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور القاهرة: وضع حواجز لمنع الحوادث لحين انتهاء تثبيت الصخور أعلى المقطم

Google+ Print
مرور القاهرة: وضع حواجز لمنع الحوادث لحين انتهاء تثبيت الصخور أعلى المقطم مرور القاهرة: وضع حواجز لمنع الحوادث لحين انتهاء تثبيت الصخور أعلى المقطم
تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور الإشراف على أعمال تهذيب وتثبيت صخور أعلى جبل المقطم "الطريق الرئيسى الصاعد" القادم من طريق صلاح سالم، والذى تم إغلاقه بدء من أمس الجمعة وحتى السبت من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

كما تقرر توفير مطلع الشهيد ومطلع السلاب "الأوتوستراد" ومطلع الدائرى كطرق بديلة مع تعيين الخدمات المرورية مع وضع الحواجز والعلامات الإرشادية والأمنية اللازمة لمنع وقوع أى مرورية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟