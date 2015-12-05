مرور القاهرة: وضع حواجز لمنع الحوادث لحين انتهاء تثبيت الصخور أعلى المقطم

تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور الإشراف على أعمال تهذيب وتثبيت صخور أعلى جبل المقطم "الطريق الرئيسى الصاعد" القادم من طريق صلاح سالم، والذى تم إغلاقه بدء من أمس الجمعة وحتى السبت من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

كما تقرر توفير مطلع الشهيد ومطلع السلاب "الأوتوستراد" ومطلع الدائرى كطرق بديلة مع تعيين الخدمات المرورية مع وضع الحواجز والعلامات الإرشادية والأمنية اللازمة لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

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