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صندوق التنمية المحلية يعتمد تمويل 281 مشروعاً فى 16محافظة بـ1.5 مليون جنيه

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صندوق التنمية المحلية يعتمد تمويل 281 مشروعاً فى 16محافظة بـ1.5 مليون جنيه صندوق التنمية المحلية يعتمد تمويل 281 مشروعاً فى 16محافظة بـ1.5 مليون جنيه
وافق صندوق التنمية المحلية فى اجتماعه الأخير الذى عُقد أمس، على تمويل 281 مشروعاً جديداً بإجمالى استثمارات حوالي 1.5 مليون جنيه، منها 1.2 مليون جنيه قروضاً من الصندوق، و245 الف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض.

وأقر الاجتماع، تنفيذ هذه المشروعات فى 16 محافظة هي الإسكندرية والبحيرة و المنوفية والغربية والدقهلية وكفرالشيخ ودمياط وشمال سيناء والاسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع .

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن محافظة سوهاج احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية، التى تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 52 مشروعاً بإجمالى استثمارات 296,4 الف جنية، يليها محافظة الدقهلية 40 مشروعاً بإجمالى استثمارات 256,2 ألف جنية، ودمياط 36 مشروعاً بإجمالى استثمارات 166,8ألف جنية.

كان قطاع الإنتاج الحيوانى، هو أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين، وبلغ عدد مشروعاته 152 مشروعاً، لافتاً إلى دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 177 مشروعاً بنسبة 63 % من إجمالى عدد المشروعات التى يمولها الصندوق .
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