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تحرير 1690مخالفة مرورية و 87 متهما هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

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تحرير 1690مخالفة مرورية و 87 متهما هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة تحرير 1690مخالفة مرورية و 87 متهما هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم ، لإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعي ومتاجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.
>أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 11 شخصا وبحوزتهم ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 87 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .
>كما تمكنت الحملة من ضبط 1690 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الإتجــــاه و إنتهـاء رخصـة قيـادة .
>وتمكنت الحملة من من ضبط السيارة رقم 8832 ب ص أ "نقل " قيادة " ا.م.م. " سائق ومقيم قرية جزيرة نكلا مركز شبراخيت محملة بـ 98 إسطوانة غاز مدعم كبيرة الحجم وبمواجهه قائد السيارة إعترف بحيازته لأسطوانات الغاز المضبوطة بغرض بيعها بالسوق السوداء، و تحرر المحضر 9504 /2015 جنح المركز.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة و اللواء هانى خير ، مدير المرور ، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

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