المرابطون" تنضم للقاعدة وتتبنيان سويا هجوم باماكو

>أعلن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب بقيادة الجزائرى عبد المالك دروكدال ان جماعة "المرابطون" المتطرفة التى يقودها الجزائرى مختار بلمختار انضمت إلى صفوفه وأنهما شاركا فى تنفيذ الهجوم الذى أودى ب19 شخصا فى فندق راديسون فى باماكو.

وقال دروكدال الملقب بابى مصعب عبد الودود فى تسجيل صوتى تم بثه الجمعة على المواقع الجهادية "نبشر امة الاسلام بانضمام اسود الاسلام وابطال النزال فى كتيبة المرابطين إلى تنظيم قاعدة الجهاد فى المغرب ".

واضاف ان الجهاديين "سطروا وحدتهم بمداد الدم وكتبوا حروفها الاولى بدم شهيدين فى مكان غير عادى اسمه فندق راديسون بقلب عاصمة العدو باماكو"، داعيا إلى وحدة سائر "المجاهدين".

بدورها أكدت جماعة "المرابطون" فى تسجيل صوتى نشره مركز سايت الاميركى المتخصص فى رصد المواقع الجهادية "اننا نعلن عن انضمامنا لاخواننا وأحبابنا فى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامى للوقوف صفا واحدا ضد العدو الصليبى المحتل".