أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرابطون" تنضم للقاعدة وتتبنيان سويا هجوم باماكو

Google+ Print
المرابطون" تنضم للقاعدة وتتبنيان سويا هجوم باماكو المرابطون" تنضم للقاعدة وتتبنيان سويا هجوم باماكو

>أعلن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب بقيادة الجزائرى عبد المالك دروكدال ان جماعة "المرابطون" المتطرفة التى يقودها الجزائرى مختار بلمختار انضمت إلى صفوفه وأنهما شاركا فى تنفيذ الهجوم الذى أودى ب19 شخصا فى فندق راديسون فى باماكو.

وقال دروكدال الملقب بابى مصعب عبد الودود فى تسجيل صوتى تم بثه الجمعة على المواقع الجهادية "نبشر امة الاسلام بانضمام اسود الاسلام وابطال النزال فى كتيبة المرابطين إلى تنظيم قاعدة الجهاد فى المغرب ".

واضاف ان الجهاديين "سطروا وحدتهم بمداد الدم وكتبوا حروفها الاولى بدم شهيدين فى مكان غير عادى اسمه فندق راديسون بقلب عاصمة العدو باماكو"، داعيا إلى وحدة سائر "المجاهدين".

بدورها أكدت جماعة "المرابطون" فى تسجيل صوتى نشره مركز سايت الاميركى المتخصص فى رصد المواقع الجهادية "اننا نعلن عن انضمامنا لاخواننا وأحبابنا فى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامى للوقوف صفا واحدا ضد العدو الصليبى المحتل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365