اليمن تطالب الأمم المتحدة بوقف الكارثة التى تتعرض لها تعز

>قال عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى إن مليشيات الحوثيين وصالح ترتكب مجازر وحشية بحق المدنيين بمحافظة تعز منذ فترة طويلة وتقوم بقصف المناطق السكنية بصورة عشوائية مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الأصبحى، فى رسالة بعث بها إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، أن 33 من المدنيين قتلوا وأصيبوا فى الفترة من 28 نوفمبر الماضى حتى 3 ديسمبر الحالى بينهم 5 أطفال قتلوا و28 جريحا بينهم أطفال بسبب استهداف الميليشيات لتجمعات للحصول على مياه الشرب.

وأكد الوزير، فى رسالته التى بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن عمليات القصف استهدفت مناطق آهلة بالسكان وهى تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المليشيات الانقلابية كثفت أعمال القتل بالقنص المباشر للمدنيين والذى طال الأحياء الرئيسية فى قلب مدينة تعز واستمرت فى إحكام الحصار المفروض على المدنيين منذ أكثر من 100 يوم ومنعت وصول الخدمات الأساسية و الإغاثية والمواد الغذائية والطبية الأمر الذى زاد من أوضاع الجرحى والمرضى بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.