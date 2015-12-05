أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن تطالب الأمم المتحدة بوقف الكارثة التى تتعرض لها تعز

Google+ Print
اليمن تطالب الأمم المتحدة بوقف الكارثة التى تتعرض لها تعز اليمن تطالب الأمم المتحدة بوقف الكارثة التى تتعرض لها تعز

>قال عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى إن مليشيات الحوثيين وصالح ترتكب مجازر وحشية بحق المدنيين بمحافظة تعز منذ فترة طويلة وتقوم بقصف المناطق السكنية بصورة عشوائية مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الأصبحى، فى رسالة بعث بها إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، أن 33 من المدنيين قتلوا وأصيبوا فى الفترة من 28 نوفمبر الماضى حتى 3 ديسمبر الحالى بينهم 5 أطفال قتلوا و28 جريحا بينهم أطفال بسبب استهداف الميليشيات لتجمعات للحصول على مياه الشرب.

وأكد الوزير، فى رسالته التى بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن عمليات القصف استهدفت مناطق آهلة بالسكان وهى تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المليشيات الانقلابية كثفت أعمال القتل بالقنص المباشر للمدنيين والذى طال الأحياء الرئيسية فى قلب مدينة تعز واستمرت فى إحكام الحصار المفروض على المدنيين منذ أكثر من 100 يوم ومنعت وصول الخدمات الأساسية و الإغاثية والمواد الغذائية والطبية الأمر الذى زاد من أوضاع الجرحى والمرضى بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365