الخارجية الأمريكية: لا علاقة بين هجوم كاليفورنيا واستيعاب اللاجئين السوريين

>أكدت الخارجية الأمريكية أنه لا توجد علاقة بين الهجوم الذى وقع بولاية كاليفورنيا والذى أودى بحياة 14 شخصا وبرنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين فى الولايات المتحدة.

وصرحت مديرة المكتب الصحفى بالخارجية الأمريكية اليزابيث ترودو بأن الولايات المتحدة أعلنت بوضوح موقفها إزاء استيعاب اللاجئين السوريين مشيرة إلى التزام واشنطن باستقبال نحو عشرة آلاف لاجيء سورى عام 2016.

وأوضحت المسئولة الأمريكية - فى تصريحات صحفية - أن برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين فى الولايات المتحدة يتم من خلال المفوضية العليا لشئون اللاجئين وأن عملية حصول اللاجئين على تأشيرة للولايات المتحدة تستغرق ما بين 18 و24 شهرا.

وقالت ترودو إنه على الرغم من وجود العديد من أوجه الشبه بين إجراءات حصول زوجة منفذ هجوم كاليفورنيا تاشفين مالك الباكستانية الأصل على تأشيرة للولايات المتحدة وحصول اللاجئين على تأشيرات مثل إجراء المقابلات الشخصية وإجراءات فحص الخلفية بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب غير أن البرنامج الذى حصلت مالك من خلاله على التأشيرة مختلف تماما عن ذلك الخاص باللاجئين السوريين.

وأضافت أن عملية الحصول على تأشيرات للولايات المتحدة تتم من خلال إجراءات أمنية على عدة مستويات .. مؤكدة رضا الخارجية الأمريكية عن صحة الإجراءات، وقالت إن الأجهزة الأمريكية تعمل باستمرار على تحسين مستوى هذه الإجراءات.