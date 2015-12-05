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ضبط 852 صاروخ ألعاب نارية داخل سيارة فى كمين أمنى بصحراوى البحيرة

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ضبط 852 صاروخ ألعاب نارية داخل سيارة فى كمين أمنى بصحراوى البحيرة ضبط 852 صاروخ ألعاب نارية داخل سيارة فى كمين أمنى بصحراوى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم من ضبط 852 صاروخ ألعاب نارية و16 بطارية ، ريموت تستخدم لإطلاق الألعاب النارية داخل سيارة فى كمين أمنى بصحراوى البحيرة.

تمكن الملازم أول مايكل رضا فهيـم الضابط بقسم مباحث تأمين الطرق والقوة المرافقة المعينين بالقول الأمنى القطاع الأول بالطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة غرب النوبارية من ضبط السيارة رقم "ص ط ر 863 " أجرة " قيادة م.ا.ع. 65 سنة بالمعاش، ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة وبرفقته كل من " ا.س.ع. " حاصل على دبلوم ، و" ح.س.ع. " عامل ومقيم باكوس - الإسكندرية، و"م.م.ا. " طالب ومقيم اللبان الإسكندرية ، و" ع.ا.ع. " عامل ومقيم قسم العامرية أول الإسكندرية.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كرتونه بداخلها على 852 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام، 16 بطارية ريموت تستخدم لإطلاق الألعاب النارية".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الألعاب النارية بقصد استخدامها فى حفل عرس أحد أقاربهم، وتحرر المحضر 5061/2015 جنح قسم شرطة غرب النوبارية.

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مصر 365