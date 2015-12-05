69%من القراء يتوقعون نجاح البنك المركزى فى الحفاظ على ثبات سعر الجنيه

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء، تحت عنوان هل تتوقع نجاح إجراءات البنك المركزى فى الحفاظ على ثبات سعر الجنيه أمام الدولار، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات البنك المركزى فى الحفاظ على ثبات سعر الجنيه أمام الدولار.

وتوقع 69%من القراء نجاح إجراءات البنك المركزى فى الحفاظ على ثبات سعر الجنيه أمام الدولار، بينما استبعد 29%من القراء، نجاح إجراءات البنك المركزى فى الحفاظ على ثبات سعر الجنيه أمام الدولار، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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