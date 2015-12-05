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محافظ القاهرة يفتتح اليوم أعمال تطوير ميدان العتبة

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محافظ القاهرة يفتتح اليوم أعمال تطوير ميدان العتبة محافظ القاهرة يفتتح اليوم أعمال تطوير ميدان العتبة
يفتتح الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تطوير ميدان العتبة، بعدما عمدت الأجهزة التنفيذية لحى الموسكى على إزالة الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمنطقة، وإجبارهم على التواجد بالشوارع الجانبية للميدان، تمهيدا لنقلهم إلى أحد الأسواق الجديدة.

يرافق محافظ القاهرة، خلال افتتاحه لأعمال التطوير، اللواء محمد أيمن عبد التواب نائبه للمنطقة الغربية، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والدكتور مجدى شريف رئيس غرفة المراقبة الميدانية بالمحافظة، ورئيس حى الموسكى، وعدد من قيادات المحافظة وشرطة المرافق.

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