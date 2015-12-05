وزير الصحة يتفقد المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ببورسعيد اليوم

يزور، اليوم السبت، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث يتفقد مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى بالزهور، ومركز طبى المناخ، للوقوف على مدى تقديم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحى والغير منتفعين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة سوف يتوجه فور وصوله عقب صلاة الظهر للقاء اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، يرافقه رؤساء القطاعات والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد.