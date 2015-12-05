أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الصحة يتفقد المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ببورسعيد اليوم

Google+ Print
وزير الصحة يتفقد المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ببورسعيد اليوم وزير الصحة يتفقد المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ببورسعيد اليوم
يزور، اليوم السبت، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث يتفقد مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى بالزهور، ومركز طبى المناخ، للوقوف على مدى تقديم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحى والغير منتفعين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة سوف يتوجه فور وصوله عقب صلاة الظهر للقاء اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، يرافقه رؤساء القطاعات والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365