"الزراعة": استيراد 35 ألف طن تقاوى بطاطس من أوربا للموسم الجديد

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن استيراد 35 ألف طن تقاوى حتى الآن من الدول الاوربية،تنطبق عليها كافة الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية التى يتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير ،مشيرا إلى أنه من المتوقع استيراد 130 ألف طن لزراعات الموسم الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وقال تقرير الحجر الزراعى،إن استيراد تقاوى البطاطس،طبقا للقرار الوزارى الأخير الذى يحدد الضوابط ،والاشتراطات الواجب توافرها فى الاستيراد والمعمول بها فى مصر،مشير إلى أن أهم المشاكل التى تواجهنا ضبط بعض الرسائل الحاملة للأمراض الحجرية، ومنها العفن البنى، حيث يتم منع بعض الرسائل لعدم تسرب الأمراض إلى الثروة الزراعية المصرية.
- "الزراعة" تواجه غلاء الأسعار بضخ السلع الغذائية والخضراوات بمنافذها بأسعار تقل 30%.. و34 جنيها لكيلو اللحم و20 للفراخ.. وتدفع بـ31 ألف عجل و8 آلاف طن لحوم بالأسواق.. والجمعيات: 12 مليون بيضة شهريا
>وقال تقرير الحجر الزراعى،إن استيراد تقاوى البطاطس،طبقا للقرار الوزارى الأخير الذى يحدد الضوابط ،والاشتراطات الواجب توافرها فى الاستيراد والمعمول بها فى مصر،مشير إلى أن أهم المشاكل التى تواجهنا ضبط بعض الرسائل الحاملة للأمراض الحجرية، ومنها العفن البنى، حيث يتم منع بعض الرسائل لعدم تسرب الأمراض إلى الثروة الزراعية المصرية.
- "الزراعة" تواجه غلاء الأسعار بضخ السلع الغذائية والخضراوات بمنافذها بأسعار تقل 30%.. و34 جنيها لكيلو اللحم و20 للفراخ.. وتدفع بـ31 ألف عجل و8 آلاف طن لحوم بالأسواق.. والجمعيات: 12 مليون بيضة شهريا
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