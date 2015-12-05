بالصور.. تعرف على متحف النيل الجديد بأسوان وأهم مقتنياته الأثرية

بداية العمل

المساحة والتكلفة

مقتنيات المتحف

يعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، ويفتح "اليوم السابع" ملف تعريفى عن المتحف الجديد، حسب تصريحات المهندس هشام فرغلى مدير المتحف.>بدأ العمل فى متحف النيل خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لاستكمال العمل فى إنشاء المتحف وتخصيص الميزانية الخاصة به.>بلغت تكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه، ويقع على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، ويضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.>يضم المتحف عدد من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر

كما أن هناك جزءًا كبيرًا بالمتحف مخصص لعرض تاريخ السد العالى وتوثيق إنشاءه ، بالإضافة إلى تخليد الشهداء الذين سقطوا خلال بناء السد العالى، بجانب تضمنه عرضًا لأهم المشروعات القومية لوزارة الرى، والتى ساهمت فيها بدءًا من القناطر الخيرية أيام محمد على، مرورًا بترعة السلام ومشروع توشكى، ونهاية بمشروع 4 ملايين فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سيتم عرض أعمال الوزارة فيما يخص مكافحة السيول، وما تم إنجازه من سحارة سرابيوم، ومشروعات حماية وإنقاذ نهر النيل، وأهم الوثائق التاريخية، ومنها وثيقة اتفاقية 59 بين مصر والسودان، ووثيقة حماية نهر النيل، التى وقع عليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

الافتتاح والزيارات

رسوم الدخول للمتحف

>من المقرر أن يتم افتتاح المتحف رسمياً خلال شهر ديسمبر الجارى، بعد زيارات مكثفة من قبل وزير الرى الدكتور حسام مغازى، للوقوف على مدى إنهاء اللمسات الأخيرة اللازمة قبل الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بجانب سفراء 11 دولة من حوض النيل.>ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الدخول للمتحف بعد أسبوع من افتتاحه ، ويخصص الأسبوع الأول من الافتتاح بالمجان للرحلات المدرسية والجامعية والعلمية وغيرها، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول أقل سعراً من رسوم دخول المتاحف الأخرى الأثرية بأسوان.

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