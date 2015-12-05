أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب الصداع كثيرة.. أهمها إجهاد مفصلى الفكين

Google+ Print
أسباب الصداع كثيرة.. أهمها إجهاد مفصلى الفكين أسباب الصداع كثيرة.. أهمها إجهاد مفصلى الفكين
الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها كثيرون بسبب الإصابة ببعض الأمراض، مثل وجود مشاكل بالفكين أو تسوس الأسنان أو وجود بعض المشاكل الصحية بالفم.

الصداع بالوجه


>حول ذلك يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، إن البعض يشتكى من الشعور بالصداع بمنطقة مفصل الفكين بالوجه، معتقدا أن سبب الصداع وجود مشاكل صحية بالفم أو تسوس بالأسنان نتيجة شعوره بآلام شديدة بالوجه وصداع ذلك غير صحيح.

الصداع بالوجه والفكين


>واستكمل د. هشام قائلا: يتعرض الشخص لشعور بالصداع بمنطقة مفصلى الفكين بالوجه، نتيجة إصابة المفصلين بمرض "MYOFASCIAL PAIN "، الذى يتسبب فى حدوث آلام شديدة بالفكين والعضلات المتحركة للفك السفلى فى صورة صداع بالوجه من جانبى الرأس.

نصائح ضرورية


>وتابع د.هشام قائلا "يجب على الشخص مراعاة الابتعاد عن ممارسة الأشياء التى تساهم فى إجهاد الفكين، مثل عدم الاستعاضة بتركيب أسنان مكان الأسنان المخلوعة، وغيرها من العوامل التى تسبب إجهاد الفكين، وبالتالى حدوث الصداع بالوجه.

ولذلك ينصح د.هشام أنه فى حالة الشعور بالألم الصداع بالوجه فيجب الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب وراء حدوث الصداع الوجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365