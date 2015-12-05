أسباب الصداع كثيرة.. أهمها إجهاد مفصلى الفكين

الصداع بالوجه

الصداع بالوجه والفكين

نصائح ضرورية

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها كثيرون بسبب الإصابة ببعض الأمراض، مثل وجود مشاكل بالفكين أو تسوس الأسنان أو وجود بعض المشاكل الصحية بالفم.>حول ذلك يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، إن البعض يشتكى من الشعور بالصداع بمنطقة مفصل الفكين بالوجه، معتقدا أن سبب الصداع وجود مشاكل صحية بالفم أو تسوس بالأسنان نتيجة شعوره بآلام شديدة بالوجه وصداع ذلك غير صحيح.>واستكمل د. هشام قائلا: يتعرض الشخص لشعور بالصداع بمنطقة مفصلى الفكين بالوجه، نتيجة إصابة المفصلين بمرض "MYOFASCIAL PAIN "، الذى يتسبب فى حدوث آلام شديدة بالفكين والعضلات المتحركة للفك السفلى فى صورة صداع بالوجه من جانبى الرأس.>وتابع د.هشام قائلا "يجب على الشخص مراعاة الابتعاد عن ممارسة الأشياء التى تساهم فى إجهاد الفكين، مثل عدم الاستعاضة بتركيب أسنان مكان الأسنان المخلوعة، وغيرها من العوامل التى تسبب إجهاد الفكين، وبالتالى حدوث الصداع بالوجه.

ولذلك ينصح د.هشام أنه فى حالة الشعور بالألم الصداع بالوجه فيجب الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب وراء حدوث الصداع الوجه.