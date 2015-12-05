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نائب المصريين الاحرار بالخارجة يدشن مقر لخدمة المواطنين

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نائب المصريين الاحرار بالخارجة يدشن مقر لخدمة المواطنين نائب المصريين الاحرار بالخارجة يدشن مقر لخدمة المواطنين
أعلن النائب داود سليمان عضو مجلس النواب بالدائرة الاولى بمحافظة الوادى الجديد، عن حزب المصريين الاحرار، عن تدشين مقر لخدمة المواطنين بمدينة الخارجة لتيسير وسائل التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم حيث ناشد سليمان أبناء دائرته بمركزى الخارجة وباريس بزيارة المقر وتقديم مقترحاتهم ومطالبهم تمهيدا لبحثها مناقشتها وايجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد داود سليمان عو مجلس النواب فى تصريح خاص "لليوم السابع " أنه حريص على تحقيق مطالب أبناء دائرته وتنفيذ البرنامج الانتخابى الذى وعد به وحاز على ثقة ابناء الدائرة باختياره ممثلا لهم وهو ما استدعى ضرورة عمل مقر ثابت لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم كالتزام واجب عليه ايمانا منه بأهمية التواصل مع المواطنين ومعرفة المشكلات والمقترحات التى من شأنها تحقيق التكامل بين المواطنين وممثلهم فى مجلس النواب .
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