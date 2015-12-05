قيادة التحالف تحقق في صحة حادثة إصابة «عيادة متنقلة» في تعز

الرياض - واس

دعت قيادة التحالف الهيئات والمنظمات الإنسانية بالتنسيق المسبق معها قبل اختيار أماكن التواجد داخل المدن اليمنية والبعد عن أماكن وجود المليشيات الحوثية".

وقالت القيادة في بيان أمس انها "اطلعت على ما ذكر على لسان الناطق باسم السكرتير العام للأمم المتحدة حول إصابة عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز. واكدت أنها تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من دقة تحديد وإصابة الأهداف تجنباً لأي أضرار جانبية, وشكلت فور ورود تلك الأنباء لجنة لتقصي حقيقة ما تم ذكره والتأكد، كما بادرت بالتواصل مع المسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود لاستيضاح الأمر وتحديد زمان ومكان الحادث وملابسات ما ذكر رغبة في الوصول للحقائق كاملة وإعلان ذلك بكل شفافية.

الى ذلك شن طيران التحالف غارات على مواقع تمركز المليشيات في القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز ما تسبب في اندلاع حريق استمر لفترة طويلة. كما قصف التحالف تجمعات للميلشيات في رأس النقيل في عزلة الاقروض بمديرية المسراخ، كما شن الطيران اكثر من عشر غارات على مواقع ومرتفعات للمليشيات في المناطق المحيطة بمدينة الراهدة شرق تعز.