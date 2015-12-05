أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قيادة التحالف تحقق في صحة حادثة إصابة «عيادة متنقلة» في تعز

Google+ Print
قيادة التحالف تحقق في صحة حادثة إصابة «عيادة متنقلة» في تعز قيادة التحالف تحقق في صحة حادثة إصابة «عيادة متنقلة» في تعز
963654290883.jpg

نقاط تفتيش للمقاومة الشعبية على مداخل عدن (رويترز)

الرياض - واس

    دعت قيادة التحالف الهيئات والمنظمات الإنسانية بالتنسيق المسبق معها قبل اختيار أماكن التواجد داخل المدن اليمنية والبعد عن أماكن وجود المليشيات الحوثية".

وقالت القيادة في بيان أمس انها "اطلعت على ما ذكر على لسان الناطق باسم السكرتير العام للأمم المتحدة حول إصابة عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز. واكدت أنها تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من دقة تحديد وإصابة الأهداف تجنباً لأي أضرار جانبية, وشكلت فور ورود تلك الأنباء لجنة لتقصي حقيقة ما تم ذكره والتأكد، كما بادرت بالتواصل مع المسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود لاستيضاح الأمر وتحديد زمان ومكان الحادث وملابسات ما ذكر رغبة في الوصول للحقائق كاملة وإعلان ذلك بكل شفافية.

الى ذلك شن طيران التحالف غارات على مواقع تمركز المليشيات في القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز ما تسبب في اندلاع حريق استمر لفترة طويلة. كما قصف التحالف تجمعات للميلشيات في رأس النقيل في عزلة الاقروض بمديرية المسراخ، كما شن الطيران اكثر من عشر غارات على مواقع ومرتفعات للمليشيات في المناطق المحيطة بمدينة الراهدة شرق تعز.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية