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أوقاف سوهاج: الانتهاء من المسابقة السنوية فى القران الكريم وتصعيد الاوائل لاختبارات الوزارة

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أوقاف سوهاج: الانتهاء من المسابقة السنوية فى القران الكريم وتصعيد الاوائل لاختبارات الوزارة أوقاف سوهاج: الانتهاء من المسابقة السنوية فى القران الكريم وتصعيد الاوائل لاختبارات الوزارة
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن المديرية انتهت من إجراء فاعليات المسابقة السنوية فى القرآن الكريم والتى تقسم إلى أربعة مستويات القرآن الكريم كاملا وثلاثة أرباع القرآن الكريم ونصف القرآن الكريم وربع القرآن الكريم.

وأضاف الدكتور أحمد رمضان مدير شئون القرآن بمديرية الأوقاف بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن عدد المتسابقين لاجتياز القرآن الكريم كاملا بلغ 200 متسابق وحصل 150 متسابق على أكثر من 90% وتقدم350 متسابق لاجتياز الامتحان فى ثلاثة أرباع القرآن الكريم .

فيما حصل 270متسابق على أكثر من 90% وتقدم لاجتياز امتحان نصف القرآن الكريم 600متسابق، وحصل 450متسابق على أكثر من 90% وتقدم لاجتياز الامتحان فى ربع القرآن 720متسابق حصل 500 متسابق على أكثر من 90% وسيتم تصعيد الخمسة الأوائل فى كل مستوى إلى الاختبارات النهائية فى الوزارة.
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