للحامل.. تعرفى على طرق التخلص من الإمساك

خلال فترة الحمل وشهوره التسعة، تعانى أغلب السيدات الحوامل من حالة إمساك جديدة تطرأ على أجسادهن كباقى التغيرات الهرمونية التى تحدث شهرا بعد شهر من الحمل، ولكن الإصابة بالإمساك لمدد تمتد لأيام، لتعانى خلالها الحامل من حالة آلام متفرقة بالبطن، ومن غازات كثيرة، ومن تقلصات معوية، يؤرقها ويزعجها ويصبح حملا زائدا بجانب أعراض الحمل الأخرى.

وتوضح الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد خلال حديثها عن الإمساك عند الحامل، أنه أمر شائع وطبيعى وفقا لباقى التغيرات الهرمونية فى جسم المرأة، فالكثير من العوامل ككبر حجم الرحم للاتساع للجنين، وضغط الرحم على باقى أعضاء أجهزة البطن لدى الحامل، فضلا عن قلة حركتها كلها أسباب للإصابة بالإمساك أثناء شهور الحمل.

وفى بداية شهور الحمل، تؤكد الدكتورة يسرية على أنه من غير المستحب أن نلجأ إلى الأدوية الملينة، خاصة فى الثلث الأول منه أى فى شهوره الأولى الثلاث، ويمكن وفقا لرؤية الطبيب فى الشهور التالية إمكانية إدخال بعض العقاقير المسموحة القليلة للحامل، حسب حالتها وتحت إشرافه التام لا شك.

ولذا يفضل اللجوء للطرق الطبيعية للتخلص من الإمساك لدى الحامل، ولأنه مسألة قد تمتد طوال شهور الحمل فعلى الحامل الاعتياد على التعامل معه والتخلص منه بطرق طبيعية، وتقدم استشارى النساء مجموعة من أهم النصائح للتخلص من الإمساك منها:

>اهتمى بتناول الخضراوات الورقية كالخس والشبت والجرجير فالألياف ملينات طبيعية للغاية

>طبق السلطة يغنيك عن الملينات لا شك

>كوب من اللبن الفاتر صباحا ومساء يلين الإخراج

>شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على التخلص من الإمساك بسهولة

>امتنعى عن تدليك بطنك أو الحركة المفرطة خاصة فى الشهور الأولى من الحمل

>لا تضغطى على نفسك واتركى عملية الإخراج تأخذ وقتها

>شرب العصائر والسوائل الطبيعى غير المحلاة بشدة يساعد فى عملية الإخراج

>امتنعى عن الشاى السادة وكل مشروبات الكافيين