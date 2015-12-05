"التموين ": طرح "كون وجبتك" على نقاط فارق الخبز بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح " كون وجبتك " بقيمة 30 جنيها للوجبة على نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى يتم صرفها للمواطنين مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز وذلك بمنافذ الشركة .

وأضاف محمد صدقى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك وجبات تشمل كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس وهناك وجبة تشمل كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال، إضافة إلى وجبات تتضمن فرخة كاملة زنة كيلو، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة، وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة.

>ياتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن "كون وجبتك" حصدت أعلى المبيعات خلال أسبوع، حيث تم بيع أكثر من 500 الف وجبة من خلال فروع شركات المجمعات الاستهلاكية السبع وهى "الأهرام والنيل والإسكندرية والمصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة والمصرية للحوم والدواجن والمصرية للأسماك"، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية التى تجوب المحافظات.

- التموين: مبيعات "كون وجبتك" تخطت 500 ألف وجبة فى أسبوع