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سرقة ممتلكات الرحالة "حجاجوفيتش" بعد تعرضه للتخدير فى المجر

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تعرض الرحالة المصرى "حجاجوفيتش" لحادث سرقة ممتلكاته ومعداته وكاميراته خلال سفره ليلاً فى قطار النوم من التشيك إلى المجر.

وقال أدمن الصفحة الرسمية للرحالة المصرى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن حجاجوفيتش حرر محضرًا فى قسم شرطة بودابوست، وتم عمل مجموعة تحاليل أثبتت أنه تم بخ غاز مخدر ومنوم شديد التأثير جداً فى الكابينة الخاصة به داخل قطار النوم، وكان تأثيره قويًا أدخله فى نوم عميق، حتى سهلت مهمة السارقين للاستيلاء على جميع ممتلكاته.

وأكد حجاجوفيتش، فى مقطع نشره على حسابه الشخصى: "كل كاميراتى أتسرقت.. سرقونا وإحنا نايمين فى القطر واختفوا والبوليس مش عارف يعمل حاجة.. أنا لله وإنا إليه راجعون".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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