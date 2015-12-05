أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم العالى" تبدأ غدا انتخابات اتحاد طلاب مصر باختيار أمناء اللجان

Google+ Print
"التعليم العالى" تبدأ غدا انتخابات اتحاد طلاب مصر باختيار أمناء اللجان "التعليم العالى" تبدأ غدا انتخابات اتحاد طلاب مصر باختيار أمناء اللجان
تبدأ وزارة التعليم العالى، انتخابات اتحاد طلاب ، غدا الأحد، حيث يتم التصويت على انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الرياضية والاجتماعية والثقافية والأسر ، فيما يتم التصويت على انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العلمية والفنية والجوالة الثلاثاء المقبل، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بحلوان.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالجامعات، التابعة لوزارة التعليم العالى فتح باب التصويت لانتخاب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه 10 ديسمبر المقبل.

وأنهت إدارات رعاية الشباب بالجامعات المختلفة، المرحلة الأولى من تلك الانتخابات بالتصعيد لرؤساء اتحادات طلاب الجامعات ونوابهم وكذلك أمناء اللجان العليا باتحادات تلك الجامعات والأمناء المساعدين لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي