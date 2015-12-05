"التعليم العالى" تبدأ غدا انتخابات اتحاد طلاب مصر باختيار أمناء اللجان

تبدأ وزارة التعليم العالى، انتخابات اتحاد طلاب مصر ، غدا الأحد، حيث يتم التصويت على انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الرياضية والاجتماعية والثقافية والأسر ، فيما يتم التصويت على انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العلمية والفنية والجوالة الثلاثاء المقبل، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بحلوان.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالجامعات، التابعة لوزارة التعليم العالى فتح باب التصويت لانتخاب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه 10 ديسمبر المقبل.

وأنهت إدارات رعاية الشباب بالجامعات المختلفة، المرحلة الأولى من تلك الانتخابات بالتصعيد لرؤساء اتحادات طلاب الجامعات ونوابهم وكذلك أمناء اللجان العليا باتحادات تلك الجامعات والأمناء المساعدين لهم.