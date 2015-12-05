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"الصحفيين" تجتمع اليوم بممثلين عن الإعلام لوضع استراتيجية لحرية التعبير

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"الصحفيين" تجتمع اليوم بممثلين عن الإعلام لوضع استراتيجية لحرية التعبير "الصحفيين" تجتمع اليوم بممثلين عن الإعلام لوضع استراتيجية لحرية التعبير
أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين ، أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا ظهر اليوم السبت، مع رؤساء وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس و المجلس الاعلى للصحافة، بمبنى ماسبيرو لوضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن قضايا وطموحات الرأى العام المصرى.

و أضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لقرارات اجتماع نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير بضرورة التنسيق لوضع استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وتضمن حرية الصحافة والإعلام .


>- نقيب الصحفيين: النقابة لم تتلق من أى جهة ترشيح أسماء لعضوية البرلمان

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