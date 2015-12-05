واشنطن: تنظيم "داعش" يجند أطفالاً لتعويض خسائره

>أعلن متحدث عسكرى أميركى الجمعة أن تنظيم داعش يلجأ بشكل متزايد و"خسيس" إلى تجنيد أطفال تعويضا للخسائر الكبيرة التى ألحقها به التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين فى سوريا والعراق.

والخميس نشر التنظيم الجهادى شريط فيديو بعنوان "إلى أبناء يهود" يظهر فيه ستة أطفال أعمارهم تناهز عشر سنوات وهم يعدمون عناصر من قوات النظام السورى محتجزين لديه.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة العسكرية الاميركية الوسطى "سنتكوم" "لقد رأينا ان هذا المنحى "تجنيد أطفال" يتزايد منذ بعض الوقت".

وأضاف ان الجهاديين "يفعلون كل ما بوسعهم لتعويض الخسائر التى تكبدوها فى ميدان القتال"، معتبرا لجوءهم إلى تجنيد أطفال عملا "خسيساً".

ويرفض البنتاجون الإعلان عن أية أرقام لحجم الخسائر التى تكبدها التنظيم الجهادى منذ بدأت واشنطن حملتها العسكرية ضده فى أغسطس 2014.

ولكن الكولونيل لويد أوستن قائد سنتكوم قدر هذا الأسبوع عدد مقاتلى تنظيم داعش الذين قتلوا فى غارات التحالف الدولى فى سوريا والعراق بحوالى 23 ألف جهادى.

وأكد المتحدث باسم سنتكوم أن التحالف الدولى "لا يريد قتل نساء أو أطفال.

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