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"البرديسى" أكبر النواب سننا: لم يخطرنى أحد برئاسة الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب

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"البرديسى" أكبر النواب سننا: لم يخطرنى أحد برئاسة الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب "البرديسى" أكبر النواب سننا: لم يخطرنى أحد برئاسة الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب
قال المستشار أحمد البرديسى نائب دائرة دير مواس اكبر النواب سننا فى تصريحات خاصة
>انه لم يخطر من قبل أى جهة لرئاسة الجلسة الإفتتاحية للبرلمان، وليس عندى معلومات بذلك موضحا أنه يراقب الوضع داخل البرلمان والعناصر الراغبة فى الترشح لرئاسته وبعد ذلك سوف اتخذ قرار الترشح من عدمه.

موضحا أنه على ضوء ما سيحدث سوف اتخذ القرار فى الترشح لرئاسة البرلمان وكذلك يجب الإنتظار وعدم الحديث عن أى شيء إلا بعد تعيينات الرئيس للنسبة المقررة.
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