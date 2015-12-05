بالصور.. نائب رئيس الاتحاد الدولى للرماية يشيد بالأمن والنظافة بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، العميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى للرماية، والسيد جارى أندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولى للرماية وزوجته، المتواجدان فى مصر حاليا لحضور فعاليات البطولة الإفريقية للرماية المقامة حاليًا على ميادين فى ناديى الرماية وأكتوبر بالهرم، فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر.

وذلك للتشاور حول إقامة اجتماع الجمعية العمومية التى تضم 167 دولة بشرم الشيخ، بالإضافة لورش العمل التابعة للاتحاد، مع دراسة فكرة إنشاء ميدان للرماية بشرم الشيخ لإقامة البطولات الدولية.

وكان أنرسون قد قام برحلة بالغواصة ودهش بما رآه من جمال تحت الماء، كما تجول بخليج نعمة وبعض الأماكن السياحية بشرم الشيخ، ومن المقرر أن يقوم اليوم بزيارة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والفندق التابع لها، الذى يسع 450 فردا لدراسة إمكانيات استغلالها فى إقامة بطولات دولية.

وصرح أندرسون أن تواجده فى شرم الشيخ جاء بناءً على دعوة من محافظ جنوب سيناء ورئيس الاتحاد المصرى للرماية لزيارة مدينة شرم الشيخ، وأثنى على ترحاب الشعب المصرى بهم، مؤكدا أن شرم الشيخ تتمتع بالأمن والأمان وأعجب بالطاقة الشمسية المتواجدة فى شوارع شرم الشيخ وعدم التلوث، وبنظافة شوارعها، وأضاف أن ما رآه بشرم الشيخ يختلف تماما عما يراه العالم على شاشات التلفاز، حيث إنه كان متوقعا أن يجد المدينة ثكنات عسكرية، لكنه وجدها مدينة جميلة وأهلها سعداء، كما أثنت زوجته التى تزور المدينة لأول مرة أنها وجدت شرم الشيخ أكثر أمنا من بعض ولايات أمريكا، وأنها سعيدة بزيارتها لشرم الشيخ وتتمنى أن تبقى بها.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولى جارى أندرسون، أنه لن ينقل ما رآه فى شرم الشيخ للشعب الأمريكى فقط، لكن لشعوب أوروبا جميعها.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتكريمه بإهدائه درع المحافظة، وشال بدوى لزوجته كتذكار صنع بأيدى السيدات بجنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمى، وعلى أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.



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