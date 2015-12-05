نائب مستقبل وطن ببورسعيد: توفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتى بالبرلمان

صرح محمود حسين، نائب مستقبل وطن عن الدائرة الأولى ببورسعيد، بأن لديه قضايا ساخنة سيعمل على مناقشتها داخل قبة البرلمان، وعلى رأسها توفير فرص عمل للشباب، والحد من انتشار البطالة.

وأكد حسين، لـ"اليوم السابع"، أن ملف الصحة والقضايا المتعلقة بحرمان بورسعيد من المراكز الطبية المتخصصة على غرار مركز الدكتور غنيم لأمراض الكلى بالمنصور والأورام، ستكون على رأس أولوياته، بالإضافة لغيرها من القضايا التى لابد وأن نجد لها حلا جذريا على أرض الواقع لتوفير عناء السفر لمرضى الأمراض المزمنة.

وأشار نائب مستقبل وطن، أن المنطقة الحرة من ضمن أولوياته أيضًا التى يحرص على طرحها أملاً فى عودتها كما كانت لتنشيط الأسواق التجارية والسياحية وخاصة سياحة اليوم الواحد، بجانب العمل من خلال الكتلة البرلمانية ببورسعيد بروح الفريق الواحد لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية.