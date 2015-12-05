أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب مستقبل وطن ببورسعيد: توفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتى بالبرلمان

Google+ Print
نائب مستقبل وطن ببورسعيد: توفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتى بالبرلمان نائب مستقبل وطن ببورسعيد: توفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتى بالبرلمان
صرح محمود حسين، نائب مستقبل وطن عن الدائرة الأولى ببورسعيد، بأن لديه قضايا ساخنة سيعمل على مناقشتها داخل قبة البرلمان، وعلى رأسها توفير فرص عمل للشباب، والحد من انتشار البطالة.

وأكد حسين، لـ"اليوم السابع"، أن ملف الصحة والقضايا المتعلقة بحرمان بورسعيد من المراكز الطبية المتخصصة على غرار مركز الدكتور غنيم لأمراض الكلى بالمنصور والأورام، ستكون على رأس أولوياته، بالإضافة لغيرها من القضايا التى لابد وأن نجد لها حلا جذريا على أرض الواقع لتوفير عناء السفر لمرضى الأمراض المزمنة.

وأشار نائب مستقبل وطن، أن المنطقة الحرة من ضمن أولوياته أيضًا التى يحرص على طرحها أملاً فى عودتها كما كانت لتنشيط الأسواق التجارية والسياحية وخاصة سياحة اليوم الواحد، بجانب العمل من خلال الكتلة البرلمانية ببورسعيد بروح الفريق الواحد لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365