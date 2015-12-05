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المدينة الشبابية الدولية بالأقصر تستقبل 250 من متحدى الإعاقة

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المدينة الشبابية الدولية بالأقصر تستقبل 250 من متحدى الإعاقة المدينة الشبابية الدولية بالأقصر تستقبل 250 من متحدى الإعاقة
استقبلت، أمس الجمعة، المدينة الشبابية الدولية بالأقصر 250 من متحدى الإعاقة ضمن فعاليات الفوج الثامن من رحلات "اعرف بلدك"، والتى ينظمها "مكتب ذوى الإعاقة" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة خلال الفترة من (3-10) من ديسمبر الجارى 2015 لـ500 من متحدى الإعاقة من كافة الإعاقات ومن مختلف المحافظات، بينما توجه نصف المشاركين لبداية البرنامج من المدينة الشبابية بأسوان.

وبوصول المشاركين فى البرنامج، بدأت الفعاليات بإتمام عملية التسكين، علاوة على إجراء اجتماع لمنسقى مكتب ذوى الإعاقة بالمحافظات لشرح آلية العمل وكيفية تنفيذ البرنامج بالاقصر وأسوان من خلال الدكتور وليد رجب ممثل مكتب ذوى الاعاقة بالوزارة ومحمود جبر مشرف عام الفوج ممثلا عن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة وخلال الإجتماع تم التنويه عن بعض القواعد المتبعة بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام متحدى الإعاقة وإيضاح المواعيد المخصصة لتناول الوجبات والمزارات والجولات الحرة.

وفى ختام فعاليات اليوم الأول لمتحدى الإعاقة قاموا بعمل جولة حرة بمنطقة أبو الحجاج والسوق الدولى بالأقصر وتعرف متحدى الإعاقة خلال جولتهم على بعض الثقافات المختلفة لأهل الأقصر وشراء بعض الهدايا التذكارية ولوازم الأسرة من العطارة والسودانى وبعض المنتجات الأخرى، وتجولوا بمنطقة السوق والكورنيش والتقطوا عددا من الصور التذكارية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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